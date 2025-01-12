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Сегодня, 12:17

Галактионов: «Руководство «Локомотива» обозначило, что мы ограничены в ресурсах и должны жить по средствам»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил необходимость усиления команды в зимнее трансферное окно.

— Нужны ли усиления? Если да, то на какие позиции?

— Любой тренер, и мы не исключение, конечно, хочет качественных игроков. Не совсем правильно будет говорить о конкретных позициях, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют. Они действуют дисциплинированно и очень хорошо работают, стараются добиваться результата. Сложно тут о чем-то говорить. Руководство тоже обозначило, что на сегодняшний день мы ограничены в каких-то ресурсах и должны жить по средствам.

— Какое максимальное количество новичков может прийти?

— Пока нет. Но мы должны четко понимать, что если это футболист иностранный, то он должен быть сильнее нашего русского футболиста. И должно быть приемлемое соотношение цена-качество.

Железнодорожники завершили первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.

(Артем Бухаев, Дарик Агаларов)

Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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