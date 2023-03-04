Галактионов: «Сейчас такая ситуация, что каждый матч для нас очень важен»

Галактионов отметил, что для «Локомотива» важен каждый матч

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не стал комментировать игру «Ростова» после матча 18-го тура РПЛ (3:1).

— По вашей оценке, «Ростов» сыграл хуже, чем может?

— Думаю, что команду «Ростова» будет оценивать тренерский штаб «Ростова». Мы отталкиваемся от своей игры, нацелены на свои отрицательные и положительные моменты. Двигаемся дальше. Сейчас у нас такая ситуация, что каждый матч для нас очень важен.

После победы над «Ростовом» красно-зеленые поднимаются на 13-ю позицию, имея в своем активе 16 очков за 18 игр.