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Галактионов об уходе Игнатьева: «Был период, когда очень здорово пришел Артем Дзюба»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об уходе форварда Ивана Игнатьева. Позже о подписании игрока объявил «Сочи».

— Как вы лично и клуб расстались с Иваном Игнатьевым? Какой-то скомканный период у него получился в «Локомотиве». На ваш взгляд, что у него не получилось?

— Иван очень профессионально относился к своему делу, к тренировочной работе. К сожалению, был такой период, когда команда была в не очень приятной ситуации, и очень здорово пришел Артем Дзюба. Возможно, Игнатьеву немного не хватило игрового времени. Он очень качественно работал и до конца остался профессионалом. Мы с ним очень хорошо поговорили, мы в принципе говорили о разных ситуациях, о том, что он мог покинуть команду, мог и остаться, но в итоге Иван принял решение по истечению срока контракта продолжать карьеру в том клубе, где он, по его мнению, сможет получать больше игрового времени и будет более востребован с точки зрения игровой практики. Мы пожелали ему удачи, обнялись, остались в очень хороших отношениях. Все-таки мы давно знакомы, он играл у меня в различных сборных командах. Это футбольная жизнь, здесь надо принимать решение игрока.

Нападающий выступал за «Локомотив» с июля 2022 года и покинул клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел за железнодорожников 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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