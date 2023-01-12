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Галактионов: «Эмоциональный фон сейчас будет немного падать, потому что пойдет наслойка — и ежедневные, и двухразовые занятия»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил состояние команды после начала тренировочного сбора ОАЭ.

— Завершилась первая тренировка. Какие краткие итоги можно подвести?

— Во-первых, мы сразу сказали нашим ребятам, что всех рады видеть после отпуска. Прошли медосмотр, прилетели в Эмираты. Отличная погода, отличное поле. Нам необходимо очень качественно провести предсезонную подготовку с точки зрения своего состояния, улучшения качества игры. Этим и занимаемся, — приводит слова тренера пресс-служба «Локо».

— Какая основная задача на первый тренировочный сбор?

— Заложить некую базу, фундамент. Нам нужно улучшить наше функциональное состояние, стабилизировать его, чтобы команда была готова работать по тем принципам и требованиям в аспектах игры, которые мы предлагаем. Но самое главное — это улучшение наших игровых действий, их качества, чтобы наши футболисты показывали хорошую игру и обязательно добивались при этом результата.

— Какое настроение царит в команде, несмотря на тяжелые нагрузки?

— Все футболисты понимают важность этой работы. Настроение прекрасное. Понятно, что это только первые дни. Эмоциональный фон сейчас будет немного падать, потому что пойдет наслойка — и ежедневные, и двухразовые занятия. Выходных не предусмотрено, мы сразу об этом сказали. Готовимся. Продолжаем поэтапную подготовку.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/vlog-s-pevrogo-dnya-zimnikh-sborov-2023/
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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