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Сегодня, 11:15

Галактионов — о ситуации с Изидором: «Бесплатно никто никого не отпустит»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об отъезде нападающего Вильсона Изидора из расположения клуба.

— Попрощался ли Изидор с вами?

— Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с «Сочи» попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву («Локомотив» после выездного матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0) не возвращался в Москву и отправился на матч FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2). — Прим. «СЭ»), потому что был сложный выезд в Ростов. Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

— Агент заявил, что Изидор якобы плакался и умолял, чтобы его отпустили.

— Чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

— Имею в виду эмоциональное состояние, было ли что-то?

— Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в Греции, Сербии или Турции, так как в этих странах еще открыто трансферное окно. Утверждалось, что железнодорожники ведут переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

3 сентября стало известно о нежелании Изидора возвращаться в Россию. Он играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Михаил Галактионов
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2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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 - : -
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