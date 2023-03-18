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Галактионов: «Это я принял решение, что Дзюба будет пенальтистом в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

— Как решить проблему с количеством желтых карточек?

— Для каждого игрока мы предоставляем шанс, — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева. — Один игрок выпал, мы его заменяем другим игроком. Нам бы не хотелось, чтобы у нас каждую игру футболисты выпадали по карточкам. Мы будем с ребятами разговаривать. Это влияет на результат команды.

— Вы любите играть низом, может на Дзюбу лучше играть верхом?

— Мы хотим, чтобы наши игроки были адаптированы к футболу по выходу из-под нападения. У нас были хорошие моменты. В этом плане абсолютно спокойны.

— Главный пенальтист теперь Дзюба?

— Каждый матч я составляю списки игроков. В этом матче я принял решение, что Дзюба будет пенальтист.

— Это не его решение?

— Нет.

— Как вообще оцените игру Дзюбы?

— Дзюба харизматичный игрок. Мы абсолютно полностью ему доверяем. Он показывает отличное качество игры, голы. И даже несмотря на не забитый одиннадцатиметровый, он выполняет статус лидера. Мы полностью его поддерживаем.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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