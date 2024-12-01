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Сегодня, 20:10

Главный тренер «Локомотива» Галактионов: «Качество игры должно соответствовать нашим амбициям»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с «Химками».

Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-черных.

«Сегодня мысли у всех без исключения были одержать победу и двигаться дальше. К сожалению, игра диктует другие сценарии. Здесь что-либо загадывать сложно. Понятно, что завершающий матч в этом году в Краснодаре. Он будет серьезным, решающим. Безусловно, все прекрасно понимают, футболисты, тренеры, что результат и качество игры должно соответствовать тем амбициям, которые мы для себя, в первую очередь, ставим. Нельзя вот так, за два-три матча, смазать то, что было наработано за 15-20 матчей», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Галактионова.

Тренер отметил, что несмотря на усталость, которая накапливается к концу года, нужно до последнего момента сохранять стройность, дисциплину и организацию.

«Локомотив» потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице с 34 очками. 8 декабря команда Галактионова в гостях сыграет против «Краснодара». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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