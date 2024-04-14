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Галактионов: «Локомотив» не имеет права отдавать победу, ведя в два мяча»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с ЦСКА (3:3) в матче 24-го тура РПЛ. Железнодорожники по ходу встречи вели со счетом 3:1.

Почему не смогли удержать победный счет? Сложно сказать. Надо посмотреть повтор. Понятно, что стандартные положения сыграли свою ключевую роль, соперник сравнял. А так — игра была под нашим контролем, вели в два мяча. Замены ребята попросили — и Сергей Пиняев подустал, и Максим Глушенков попросил замену. Понятно, что войти в этот матч было непросто, но, конечно, мы не имеем права отдавать победу, ведя в два мяча", — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Также тренер «Локомотива» рассказал о встрече с руководством клуба.

«Мы поговорили. Понятно, что была сформулирована определенная задача, мы поговорили и о ней. Ответственность была озвучена — и команды, и тренерская. Мы разговаривали о многих факторах, о том, что сейчас происходит, о том, что необходимо усилить, о дальнейшем будущем, по укомплектованию и текущему состоянию команды. Продолжаем двигаться дальше», — отметил Галактионов.

 
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 20 апреля команда сыграет на выезде против «Рубина».

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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