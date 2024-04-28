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Галактионов — о поражении от «Спартака»: «Локомотив» упрекнуть не в чем. Играли динамично»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

— Нельзя сказать, что команда играла плохо. Как начать больше забивать, а не пропускать?

— Мы забиваем и тут же пропускаем. Конечно, здесь важно поправить и индивидуально, и командно. Нужно исправить этот дисбаланс.

— Когда увидим Магкеева?

— Магкеев здоров. Пока выбор идет в пользу тех футболистов, кто в более игровом тонусе.

— Вопрос по замене Пиняева. Не слишком ли рано его убрали? По его лицу было видно, что он готов был еще поиграть.

— Возможно, но на требовался игрой средней линии, кто будет цепляться за мяч. Сарвели и Жемалетдинов хорошо справлялись. Команду упрекнуть не в чем. Моменты хорошие есть, играли динамично. Но пропущенные три мяча — не очень хорошо для нас.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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