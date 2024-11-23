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Сегодня, 20:21

Галактионов — о 2:5 от «Спартака»: «Больно и неприятно, но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Спартака» (2:5) в 16-м туре РПЛ.

«Надо отметить, что мы в первом тайме были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными, более динамичными. Мы были в прострации. Нужно было возвращаться в игру. 0:3 для команды — это шок, мы попытались вернуться в игру, были рядом, чтобы перевести игру вничью. Итог — это больно, это неприятно. Но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались, не пребывали в эйфории.

Этот состав играл стабильно на протяжении 15 туров. Замены? Кто-то не понравился, кто-то выпадал из игры. Была мысль еще в первом тайме поменять игроков, но решили дотянуть до перерыва. Важна реакция команды на следующий матч», — сказал Галактионов.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

Михаил Галактионов
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