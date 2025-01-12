Главный тренер «Локомотива» Галактионов: «Команда вышла в приемлемом состоянии из отпуска»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил состояние футболистов команды после выхода из отпуска.

— Как оцените состояние игроков после отпуска?

— Те оперативные результаты, которые мы получили по беговой работе, по изменению состава жировой массы, говорят о том, что все хорошо. Команда вышла в хорошем, приемлемом состоянии. Более детальные анализы получим еще сегодня вечером-завтра и от этого будем отталкиваться. Все выполнили индивидуальную работу, которая была расписана. Это дает возможность готовиться без раскачки, без втягивающих дней.

— Все здоровы?

—Да, на сегодняшний день все здоровы.

— Что-то планируете изменить в подготовке?

— Ну а что должно поменяться? Есть план тренировочной работы, направленность, которая уже не первый год приносит результаты определенные. Понятно, что мы какие-то корректировки будем вносить, но самое главное, что тот объем работы, который запланирован — он будет команде предоставлен.

Железнодорожники завершили первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.

(Артем Бухаев, Дарик Агаларов)