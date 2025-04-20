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Сегодня, 09:30

Галактионов — о Тикнизяне: «Наиру хочется играть больше. Но он справедливо принимает конкуренцию»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» высказался об игровом времени защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Наир хорошо тренируется, но объективно, что на сегодняшний день Пиняев, который выступает на его позиции, достаточно хорошо выглядит и приносит результат. У нас здоровая конкуренция. Тоже самое с Сильяновым и Самошниковым. Тяжелый выбор, но он наверное объективен. Понятно, что, как и любому игроку, Наиру хочется играть больше. Но он справедливо принимает эту конкуренцию, работает и тренируется», — сказал Галактионов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний Тикнизян провел на поле 997 минут в 22 матчах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

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Михаил Галактионов
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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