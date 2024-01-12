Галактионов о переходе Салтыкова: «Перспективный футболист, который в своем возрасте показывает хорошее качество игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в московский клуб.

— Первое усиление — Никита Салтыков. Как он вам?

— Как понимаю, договоренности были достигнуты давно, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Галактионова. — Сейчас объявили официально. До лета Никита будет играть в Самаре. Перспективный фланговый футболист, который в своем возрасте показывает хорошее качество игры. Он присоединится только летом, но таковы реалии. Их надо принимать и идти дальше.

— Как будете распределять игровое время между молодыми и амбициозными игроками?

— Если есть конкуренция, то это отлично. Играть будет сильнейший. А в конкуренции проявляются индивидуальные качества, помощь команде и результат.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

Московский клуб объявил о покупке 19-летнего Салтыкова 10 января. Футболист подписал контракт с железнодорожниками до января 2028 года, он проведет остаток сезона-2023/24 в «Крыльях Советов» на правах аренды.