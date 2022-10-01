Циннбауэр: «К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков»

1 октября, 21:53
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после завершения матча 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4) ответил на вопрос о возможной отставке.
— Ощущаете ли вы доверие от руководства?
— К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят на меня. Команда показала, как могла играть в концовке. Возможно, игроки расслабились после матча с «Химками». Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что «Урал» серьезный соперник.
— Что скажете об удалении Ненахова?
— Повтор не смотрел, только из далека видел момент. По-моему, Максим был первый на мяче. Потом он поскользнулся и ударил соперника, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Константин Белов.
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Основные источники исследования