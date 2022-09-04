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4 сентября, 20:42

Циннбауэр — о поражении от «Ахмата»: «Не победить в таких условиях... Это никуда не годится»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

— Конечно, такой результат, кроме как катастрофическим, назвать нельзя. Команда большую часть матча играла в большинстве. Не победить в таких условиях... Это никуда не годится. Игра складывалась по особому сценарию, у нас было преимущество после удаления Конате, мы создали достаточное количество голевых моментов. Мы могли ими воспользоваться, забить свои голы. К сожалению, мы не смогли реализовать свои шансы, а ошибка в обороне привела ко второму пропущенному мячу.

— Матчи с «Химками» и «Оренбургом» показали, что команда хорошо движется, наладилось взаимопонимание. Сегодня в первом тайме было что-то подобное, а во втором тайме все разладилось. Игроки часто били издалека. Почему сегодня не удалось победить, а даже вышло проиграть?

— Мы все попробовали, бросили все силы, постарались сделать все возможное, чтобы выиграть эту встречу. Но во втором тайме мы играли против команды, которая почти всем составом стоит в защите, а такие обороны очень сложно взламывать. Мы пробовали все. Это и удары издали, и практически выходы один на один у Гирано Керка и Ивана Игнатьева, были опасные удары головой после навесов. Мы не только били из-за пределов штрафной, мы использовали самые разнообразные способы. К сожалению, наша не очень строгая игра в обороне повлияла на второй пропущенный гол.

— Почему так рано заменили Артема Карпукаса?

— Он почувствовал боль в приводящей мышце. Он сам дал нам знать, что не сможет продолжить игру.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zinnbauer-after-akhmat/
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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