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Сегодня, 12:59

Галактионов: «Локомотиву» необходима свежая кровь»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях клуба на зимнее трансферное окно.

— Говорят, что «Локомотив» сейчас активно ищет защитника. Насколько сильно клубу нужен игрок на эту позицию?

— У нас есть позиции, которые требуют усиления, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Галактионова. — Совет директоров обозначил эти позиции. Есть понимание, что необходима свежая кровь на определенные позиции. Если мы поймем, что тот или иной игрок в соотношении цена/качество усилит команду, то, естественно, он будет приобретен.

— Вы рассматриваете игроков?

— Постоянно.

«Локомотив» набрал 31 очко в 18 матчах и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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