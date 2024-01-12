Галактионов: «Локомотиву» необходима свежая кровь»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях клуба на зимнее трансферное окно.

— Говорят, что «Локомотив» сейчас активно ищет защитника. Насколько сильно клубу нужен игрок на эту позицию?

— У нас есть позиции, которые требуют усиления, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Галактионова. — Совет директоров обозначил эти позиции. Есть понимание, что необходима свежая кровь на определенные позиции. Если мы поймем, что тот или иной игрок в соотношении цена/качество усилит команду, то, естественно, он будет приобретен.

— Вы рассматриваете игроков?

— Постоянно.

«Локомотив» набрал 31 очко в 18 матчах и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.