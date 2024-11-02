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Сегодня, 20:31

Биджиев о матче с «Зенитом»: «Самоотдача со стороны игроков махачкалинского «Динамо» была на высоком уровне»

Алексей Михайлов
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в гостевом матче 14-го тура РПЛ.

— Безусловно, сложный матч для нас был — все-таки играли с чемпионом. Тем не менее, начали достаточно активно. Мы сразу создали два момента, которые должны были забивать. Но вместе с тем не совсем четко сработали в обороне, пропустили два абсолютно необязательных мяча. Конечно, с этого результата было сложно сразу отыграться. Тем не менее играть не бросили, перестроились и забили во втором тайме, пытались выровнять игру. Но, к сожалению, не получилось. Безусловно, команда соперника — очень хорошая, хорошие игроки. Но наши ребята старались ни в чем не уступать, боролись. Думаю, что самоотдача с нашей стороны была на высоком уровне, — передает слова Биджиева корреспондент «СЭ».

«Динамо» с 12 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ махачкалинская команда дома сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 9 ноября.

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