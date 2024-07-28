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Сегодня, 23:50

Биджиев обратился к команде после матча с «Краснодаром»: «Это Махачкала, детка»

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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам команды после гостевого матча с «Краснодаром» (0:0) во втором туре РПЛ.

«Вы провели сегодня достойный матч! Выглядели очень хорошо на фоне такого соперника. Надежно действовали в обороне, но чуть удачливее могли быть в атаке. Самое главное, что проявили характер и сыграли организованно. Честь вам и хвала за это! Скажу так: это «Динамо» Махачкала, детка!» — заявил Биджиев в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в соцсетях.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля дома встретятся с ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день примут «Крылья Советов».

Хасанби Биджиев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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