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Сегодня, 23:09

Ивич договорился о расторжении контракта с «Маккаби» из Тель-Авива

Руслан Минаев
Владимир Илич.
Фото ФК «Маккаби» (Тель-Авив)
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Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич договорился о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее израильские СМИ сообщали, что 4 января специалист подпишет контракт с «Краснодаром».

Ивич тренировал «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действовал до конца июня 2024 года.

3 января «Маккаби» обыграл «Бней Сахнин» в 1/8 финала Кубка Израиля в последнем матче Ивича — 5:0.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.

Источник: https://www.maccabi-tlv.co.il/
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
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