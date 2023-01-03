Ивич договорился о расторжении контракта с «Маккаби» из Тель-Авива

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич договорился о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее израильские СМИ сообщали, что 4 января специалист подпишет контракт с «Краснодаром».

Ивич тренировал «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действовал до конца июня 2024 года.

3 января «Маккаби» обыграл «Бней Сахнин» в 1/8 финала Кубка Израиля в последнем матче Ивича — 5:0.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.