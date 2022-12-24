Ивич о возможном переходе в «Краснодар»: «Есть вещи, о которых я не могу говорить»

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Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Краснодар». Сербский специалист ответил на вопрос о своем будущем после матча против «Хадеры» (5:0) в чемпионате Израиля.
«По этому поводу я не могу ничего сказать. Есть вещи, о которых я не могу говорить — только об игре», — сказал Ивич после игры.
В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.
Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.