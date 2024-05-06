Главный тренер Морено может покинуть «Сочи» в случае вылета команды из РПЛ

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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено, скорее всего, покинет клуб в случае его вылета из РПЛ, сообщает Legalbet.
По данным источника, в команде довольны работой испанского специалиста. В клубе хорошая атмосфера, несмотря на результаты команды. Однако Морено хотел бы работать в высшей лиге.
Главным кандидатом на замену испанскому тренеру является Кирилл Новиков.
«Сочи» после 27 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, которую занимает «Балтика», на 6 очков.