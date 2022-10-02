Галактионов о поражении «Нижнего Новгорода» от «Спартака»: «Ребята не заслужили упреков в свой адрес»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«У нас молодая команда. Для некоторых игроков это первая игра с соперником такого уровня. Есть результат, его надо принимать. Но я думаю, что ребята не заслужили упреков в свой адрес, потому что были самоотдача и качество игры», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку.

В следующем туре нижегородцы сыграют с «Торпедо» 9 октября.