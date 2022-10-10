Источник: Галактионов может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов может перейти на аналогичную должность в «Локомотиве», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, несмотря на то, что 38-летний специалист находится в шорт-листе клуба, говорить об окончательном выборе в его пользу пока рано.

Галактионов подписал контракт с нижегородцами в июне этого года, сменив на этом посту Александра Кержакова.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов входят Андрей Талалаев (бывший наставник «Ахмата»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и легенда «Локомотива» Юрий Семин.