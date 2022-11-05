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Сегодня, 21:36

Галактионов — о слухах про уход в «Локомотив»: «Руководство клуба с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— С учетом того, что у нас была длительная безвыигрышная серия, мы очень хотели прервать ее в кратчайшие сроки. Для нас очень важен был этот матч. С точки зрения организации игры мы сыграли сегодня дисциплинированно, исключили ненужные потери, командой сыграли организованно, со стандартов были достаточно остры сегодня. Плюс тот мяч, который забили в добавленное время, но, к сожалению, его отменили. Мы довольны, что прервали ту серию, которая нас сопровождала. Надо с положительными эмоциями завершать первую часть чемпионата.

— Как вы так физически подготовили команду, что она практически ничего не дала сделать ЦСКА? Какое процентное соотношение того, что вы придете в «Локомотив»?

— С точки зрения кондиций, у нас были не очень хорошие результаты, но мы анализировали наше состояние. Мы были во многих играх лучше соперника по функциональному состоянию. Мы видели, как работают в тренировочном микроцикле. Были недостаточно хороши в организации атаки как команда. Мы не шарахались.

Что касается второго вопроса, благодаря губернатору, благодаря руководству области поставлена задача — изменить игровую стилистику команды, когда мы сюда приходили, ввести в команду большое количество молодых футболистов, которые могут быть конкурентноспособные, сегодня эти задачи выполняются. Мы меняемся, игроки наши востребованы, на лицо некая оценка кадрового потенциала, как игроков, так и тренерско-административного состава. А если и есть оценка, то есть спрос и предложение. Поверьте мне, что руководство клуба и области с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде. Если будет какой-то нюанс, естественно, в совместном диалоге все будет решаться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
0
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