Сегодня, 19:00
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).
— Обидно и больно пропускать два мяча в добавленное время. Первый тайм был достаточно неплохой. Мы повели в счете. Имели еще моменты для взятия ворот соперника.
После перерыва соперник не создавал особой остроты у наших ворот. Но в концовке мы остались в меньшинстве. Удаление привело к тому, что «Крыльям» удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед.
— Есть ли у вас вопросы по судейству?
— Они возникают по трактовкам определенных эпизодов. Но для этого есть экспертная комиссия, которая даст свои оценки. А нам надо делать свое дело: на футбольном поле добиваться положительного результата.
— Несмотря на поражение, в первом тайме ваша команда доминировала, а во втором удерживала счет, грамотно играя в обороне и в атаке. Футболисты «Нижнего» действовали четко и слаженно, хорошо играли в пас. Игра однозначно идет в зачет. Поражение, за которое не стыдно. Ну а то, что произошло, это просто несчастный случай. Согласны с этим?
— У нас было довольно много качественных матчей, но результат их, к сожалению, не отображает. Неудачную серию надо пережить, исправить ошибки, переломить создавшуюся ситуацию и добиться победы.
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