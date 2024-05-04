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Сегодня, 20:45

Деограсия — о победе над «Крыльями»: «Понимали, что любыми способами нужно заработать три очка»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«Сегодня игра была сложной, играли с хорошим соперником. У них очень скоростные игроки, быстро уходили в контратаки. Мы чувствовали, скажем так, напряжение. Понимали, что любыми способами нужно заработать три очка. В итоге мы победили, думаю, что заслуженно», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

«Крылья Советов» с 40 очками располагаются на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 29 баллов и поднялся на 11-ю строчку. Команда Деограсии прервала серию из четырех поражений во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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