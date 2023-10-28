Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:24

Деограсия: «Первый тайм сыграли не очень хорошо, это моя вина»

Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия на пресс-конференции после игры 13-го тура чемпионата РПЛ с «Крыльями Советом» (1:1) заявил, что его команда в первом тайме выглядела пассивно.

«В первом тайме по моей вине сыграли не очень хорошо, игроки плохо себя чувствовали, — сказал Деограсия. — В перерыве сделали ряд замен, выпустили нападающего Обухова и перешли на схему 4-3-3. Стали играть активнее, и взяли очко. Благодарен болельщикам за поддержку! Жаль, что не удалось подарить им победу за выезд в Самару».

Самарцы занимают 3-е место в турнирной таблице с 22 очками. «Оренбург» — на 14-й позиции (12 очков).

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Давид Деограсия
0
Читайте также
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
В России запланировали освободить медработников от немедицинских функций
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Купянском
МИД Израиля заявил об отзыве своих диппредставителей из Турции после слов Эрдогана
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Форвард «Зенита» Кассьерра: «Ахмат» очень высоко прессинговал нас и вышел вперед, но мы смогли перевернуть игру»
Ромащенко назвал ошибки «Ахмата», которые стоили команде победы в матче с «Зенитом»
Ромащенко — о матче с «Зенитом»: «Результат для «Ахмата» отрицательный, но это не значит, что нужно вешать голову»
ЦСКА — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
Семак: «Зенит» подсел, с точки зрения эмоций и состава мы стали слабее по сравнению с прошлым годом»
Семак: «Судейство в матче с «Ахматом» было очень достойным, вопросов нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Урала» Дмитриев пропустит матч с «Динамо» из-за смерти мамы

Экс-президент ОКР Жуков: «Еще вопрос, что было хуже — поле в Воронеже или игра «Спартака»