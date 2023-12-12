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Сегодня, 11:45

Главный тренер «Оренбурга» Деограсия назвал свое любимое блюдо русской кухни

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» назвал любимое блюдо русской кухни.

— Уже успели попробовать русскую кухню?

— Конечно — блинчики, сырники, борщ! Все очень вкусно. В Белоруссии еще пробовал драники.

— И какое ваше любимое блюдо русской кухни?

— Мне очень нравится борщ, но без сметаны. Я не люблю сметану.

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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