Главный тренер «Оренбурга» Деограсия ответил на вопрос о введении системы штрафов в команде

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия ответил на вопрос «СЭ» об изменении дисциплины в команде.

— Дмитрий Воробьев говорил, что сильно изменилась дисциплина. Неужели введена система штрафов?

— Разговор о штрафах мы не вели. Дисциплина — это действия на поле. В плане защиты, нападения, перемещений.

50-летний испанский специалист возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 4 матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.

После 8 туров «Оренбург» с 8 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче он на своем поле примет «Факел» в FONBET Кубке России. Игра пройдет 21 сентября.