Деограсия: «Ни разу в жизни не пробовал ни капли алкоголя. Мне нравится жить трезво»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» заявил, что ни разу в жизни не пробовал алкоголь.

— Вы хоть раз пробовали русскую водку?

— Я знаю, что это. Очень опасная штука, ха-ха. Но сам никогда не пробовал ее. В своей жизни никогда не пробовал алкоголь. Ни единой капли. Мой отец был профессиональным футболистом, поэтому с детства я воспитывался в спортивной культуре. Когда ребенок маленький, он повторяет за своими родителями. Я смотрел на хороший пример своего отца и вырос без вредных привычек.

— Сигареты тоже ни разу не пробовали?

— Нет. Никогда. Ни алкоголь, ни сигареты.

— Неужели не пробовали даже испанскую сангрию?

— Даже ее не пил. Ни пиво, ни вино, ни что-либо еще никогда не пробовал. Мне нравится жить трезво.

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.