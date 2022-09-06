Главный тренер «Оренбурга» объяснил, зачем клуб подписал множество игроков из Аргентины

6 сентября, 14:28
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему клуб подписал множество аргентинских футболистов.
«Аргентина стала главным рынком для «Оренбурга», потому что я их понимаю. Для них футбол — жизнь, они не боятся играть под давлением. Но тут надо понимать, что мы не «Спартак» или «Зенит» — нам приходится искать недорогих, но талантливых, чтобы потом их выгодно продать. Я считаю, что россияне тянутся за иностранцами в команде. Латиноамериканцы берут своей психологией — они выходят на поле заряженные, как будто кричат: «Дай мне мяч! Дай мне мяч! Я хочу играть!» В общем, у нас интересная команда. Понятно, что разрывать соперника на части мы не будем, но качественную игру показывать можем», — цитирует «Чемпионат» Личку.
После 8 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Оренбург» сыграет против «Зенита». Встреча пройдет 11 сентября в 17.30 по московскому времени.