Личка — о критике поля «Оренбурга»: «Не плачь, а выходи и показывай игру»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личку ответил на критику искусственного газона на домашнем стадионе его команды.

— Многие критикуют ваше поле в Оренбурге, даже Валерий Карпин. Что можете ответить?

— Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играет «Янг Бойз» или «Астана»? На искусственном. Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Результат нашей работы — все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина. Вот «Уфа» играла на искусственном поле — кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле, — цитирует Личку «РБ Спорт».

После 24 туров «Оренбург» с 36 очками занимает восьмое место в РПЛ. В 25-м туре команда на своем поле примет «Пари НН». Матч пройдет в воскресенье, 30 апреля. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.