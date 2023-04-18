Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Ни за какие деньги никому не продам свой розовый свитер»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал про свой знаменитый розовый свитер. На всех матчах чемпионата России чешский специалист носит один и тот же свитер.

«Розовый свитер я ношу только на матчах. Отдам его клубу на вечное хранение, когда мне в «Оренбурге» скажут: «Марцел, все, спасибо, тебе пора уходить». Эта вещь, без которой сложно представить меня здесь, столько раз нам помогал этот свитер, выручал. Я его купил еще за 3-4 года до того, как я пришел в команду. Ни за какие деньги никому не продам свой розовый свитер, а отдам клубу на память», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 23 играх.