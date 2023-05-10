Главный тренер «Оренбурга» Личка рассказал, за что ценит Петржелу

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высоко оценил другого чешского тренера, работавшего в России, Властимила Петржелу, возглавлявшего в середине 2000-х «Зенит».

— Такую же симпатию, какая сейчас у российских болельщиков есть к вам, в середине нулевых вызывал другой чешский тренер, Властимил Петржела, работавший в «Зените». Знакомы с ним?

— Да. Кто с ним работал, тот знает, что это очень жесткий тренер, делавший акцент на физическую подготовку. Но где бы Властимил ни работал, хоть в маленьких, хоть в больших клубах, он приносил результат и везде оставлял хорошее впечатление. Он был одним из лучших тренеров в Чехии, а далее проделал огромную работу в России.

Он умел работать с молодыми футболистами. Когда тренировал небогатый «Богемианс», трансферный бюджет был небольшой, по сравнению с той же «Славией», и он тоже открывал молодых футболистов, например Камила Чонтофальски, Радека Ширла, Павла Мареша, которые потом играли в «Зените» под руководством Петржелы.