Личка — об интересе из Москвы: «Футбольная мечта? Секрет. Но она связана с «Оренбургом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал понять, что не собирается покидать клуб.

— Можете назвать свою главную тренерскую цель в России?

— У меня все как-то идет постепенно. Когда принял «Оренбург», хотел вывести команду в РПЛ. В первый год это получилось по спортивному принципу, но нас не пустили в премьер-лигу из-за неготовности стадиона. Да уж... Но ничего — сделали это со второй попытки. И сейчас, получается, я отработал первый круг в качестве тренера команды РПЛ. Это было моей мечтой.

— Что дальше? Аппетит же приходит во время еды.

— Дальше? Это секрет. (Смеется.)

— Вот как?

— Нет, нет, не пытайте меня. Эту мечту я пока не буду озвучивать. Но она связана с «Оренбургом». Я никуда не собираюсь отсюда уходить, убегать. Сейчас все мои мысли об этой команде. Понятно, мы не знаем, что будет потом, как сложится ситуация, но пока вот так.

— Неужели у вас нет желания попробовать свои силы, скажем, в московском клубе?

— Жизнь может быстро поменяться. Но я ценю то доверие, которое мне оказали в «Оренбурге». Дима Андреев и Василий Петрович (Еремякин, президент «Оренбурга». — Прим. «СЭ»). Иной руководитель после матча с «Зенитом» (0:8) мог сказать мне: «Марцел, спасибо, до свидания! Это позор». Но здесь меня все поддержали. Не обращаю внимания на слухи. Понимаю, что журналистам тоже надо что-то писать, создавать свой продукт. Но лично со мной никто из других клубов не встречался и не разговаривал, предложений мне не поступало. У меня еще действующий контракт с «Оренбургом».

— А как вы отреагировали на слова агента Сергея Новикова о том, что «Личка — идеальный вариант для «Локомотива»?

— Честно говоря, не особо читаю газеты. Правда, эту публикацию мне показали в клубе. Моя реакция? Ну... Значит, это такая оценка моей работы в «Оренбурге». Мне приятно. Но не стоит забывать, что я проделываю ее вместе со своими помощниками и со своими подопечными. Без них у меня ничего бы не получилось.

45-летний Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.