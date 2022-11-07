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Сегодня, 12:55

Главный тренер «Оренбурга» надеется на возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что надеется на возвращение российских клубов в европейские турниры в следующем году.

«Сложный вопрос, когда российские клубы будут вновь играть в еврокубках. Я бы, конечно, хотел, чтобы все это закончилось и пошла нормальная жизнь. Мое желание — возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году. Но никто не знает, что будет в будущем», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях до следующего уведомления.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-moe-zhelanie-vozvrashhenie-rossijskih-klubov-v-evrokubki-v-sleduyushhem-godu/
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