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Сегодня, 22:03

Личка — о продлении контракта с «Оренбургом»: «Пока не решали это»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своем будущем в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

— Что с вашим будущим?

— Если в клубе захотят, чтобы я остался — я буду рад. Мы сделали хорошую работу за это время. У меня еще действует контракт, я не думаю об этом. Я больше думаю об игре. Всегда хочется побеждать. Сегодня немного расстроен результатом, но это футбол.

— Есть переговоры с продлением?

— Пока не решали это. Но год назад мы за 5 минут договорились без каких-либо проблем.

— К вам другие клубы не обращались?

— Нет.

— Появилась информация, что «Зенит» курирует трансферную политику «Оренбурга». Что вы можете сказать?

— Мансилья приходил первым, я его знал заранее. Мы видели уровень Лукаса Вера, его предложили нашему спортивному директору. Честно, я первый раз обо всем этом слышу. Даже не знаю, что сказать вам.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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