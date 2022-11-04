Сегодня, 22:03
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своем будущем в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
— Что с вашим будущим?
— Если в клубе захотят, чтобы я остался — я буду рад. Мы сделали хорошую работу за это время. У меня еще действует контракт, я не думаю об этом. Я больше думаю об игре. Всегда хочется побеждать. Сегодня немного расстроен результатом, но это футбол.
— Есть переговоры с продлением?
— Пока не решали это. Но год назад мы за 5 минут договорились без каких-либо проблем.
— К вам другие клубы не обращались?
— Нет.
— Появилась информация, что «Зенит» курирует трансферную политику «Оренбурга». Что вы можете сказать?
— Мансилья приходил первым, я его знал заранее. Мы видели уровень Лукаса Вера, его предложили нашему спортивному директору. Честно, я первый раз обо всем этом слышу. Даже не знаю, что сказать вам.