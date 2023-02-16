0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

16 февраля, 23:10

Личка прокомментировал победу «Оренбурга» в матче с «Нижним Новгородом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Рад, что ребята сыграли 90 минут. Во втором тайме допустили много ошибок, было много потерь мяча. У «Нижнего Новгорода» есть быстрые игроки, которые умеют переходить в атаку. Во втором тайме у них было больше моментов, в первом — у нас, зато мы провели большую физическую подготовку», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

«Оренбург» 21 февраля сыграет с «Торпедо» в товарищеском матче.

ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Боков отреагировал на слова Каманцева: «До хороших судей им еще работать и работать»
Игонин: «В какой-то части Баринов сможет заменить Кузяева. Они схожи по манере игры»
Агент Гогуа: «У него есть более выгодное предложение в плане денег не из России»
Радченко: «Переход Баринова в «Зенит» маловероятен. Он ключевой игрок «Локомотива»
Непомнящий — о высказывании Каманцева: «Судьи всегда считают себя лучшими — это особая категория людей»
Александр Мостовой: «Для нашего чемпионата без еврокубков скамейка «Спартака» достаточно длинная»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боков отреагировал на слова Каманцева: «До хороших судей им еще работать и работать»