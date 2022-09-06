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6 сентября, 11:00

Личка: «Хотел забрать Литвинова и Игнатова. Но «Оренбург» остался в ФНЛ, и до переговоров дело не дошло»

Личка рассказал, что хотел пригласить в «Оренбург» Литвинова и Игнатова
Карен Саркисян
Корреспондент
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что год назад хотел пригласить в команду игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. По его словам, клуб не вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), поэтому до переговоров дело не дошло.

«У «Спартака» хорошая команда, — приводит слова Лички «Чемпионат». — Когда мы год назад вышли в РПЛ, я хотел забрать Литвинова и Игнатова. Мне они очень нравились, поэтому я сказал тогда об этом нашему спортивному директору, Дмитрию Андрееву. Но «Оренбург» остался в ФНЛ, и до переговоров дело так и не дошло, насколько я знаю».

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 10 матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

На счету Игнатова 1 гол и 1 передача в 7 играх за москвичей. Соглашение полузащитника с клубом действует до 31 декабря 2025-го.

После 8 туров РПЛ «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 16 баллами располагается на 6-й позиции.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4809735-lichka-hotel-zabrat-litvinova-i-ignatova-iz-spartaka.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Михаил Игнатов
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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