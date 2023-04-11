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Сегодня, 11:03

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что удивило его в российском футболе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о российском футболе.

— Вы видели все стороны русского футбола. И самые плохие в первой лиге, и лучшие в РПЛ. Что вас больше всего удивило? Кроме расстояний.
— Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.

И одна из моих первых задач в «Оренбурге» — сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет. Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки — Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу. Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле, — приводит слова Лички Sport24.

45-летний специалист возглавляет «Оренбург» с 2020 года. После 22 туров команда с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-11-cheshskiy-trener-orenburga-lichka-u-russkikh-futbolistov-nedostatochnaya-vera-v-sebya-eto-menya-ochen-udivilo
Футбол
ФК Оренбург
Марцел Личка
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