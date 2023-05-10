КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 09:00

Тренер «Оренбурга» Личка рассказал об отношении к ВАР и российским судьям

Игорь Рабинер
Обозреватель
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем отношении к ВАР и российским арбитрам.

— Как относитесь к огромному количеству пенальти в РПЛ, многие из которых были поставлены при помощи ВАР? В Европе видео тоже смотрят, но нет такого количества 11-метровых, как в России.

— Футбол — контактный спорт. И когда два игрока стоят в штрафной, придерживают друг друга, то для меня нет повода ставить пенальти. Но ВАР смотрят этот момент двадцать секунд и, в отличие от главного судьи, могут разглядеть какое-то нарушение.

Например, второй пенальти в игре с «Факелом»: Флорентин заходил в штрафную, хорошо поставил корпус, его сбили с ног. Да, это стопроцентный пенальти. Но когда мяч случайно попадает в руку при прыжке, когда происходит естественное движение руки, я бы пенальти не ставил.

Я не против ВАР — только за! Эта система все равно очень многое открывает, сильно помогает. Но когда ставят пенальти за небольшой, очень спорный контакт мяча рукой или за естественную борьбу корпусом в штрафной, мне это не нравится. Плюс не нравится, что тратится много времени на просмотр каждого чуть спорного момента, приходится делать паузы для видеопросмотра.

— У вас в России есть самый любимый и нелюбимый судья?

— Нет, уважительно отношусь к каждому. Понятно, если в игре происходит неоднозначный момент, на эмоциях, бывает, кричу, высказываю недовольство. Но после игры все происходит только на взаимном уважении, вне зависимости от результата. Никогда не держу зла на рефери, все понимаю, после игры всегда говорю: «Спасибо, парни, за игру».

Марцел Личка. «Если хорошо отработал год, это еще не значит, что ты — Моуринью». Интервью Марцела Лички

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Магнус Карлсен рассказал, как играл на турнире в Лондоне после пьянки
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов: «Спартаку» не стоит делать резких шагов, дайте Абаскалю поработать в следующем сезоне»

Главный тренер «Оренбурга» Личка рассказал, за что ценит Петржелу