Тренер «Оренбурга» Личка рассказал об отношении к ВАР и российским судьям

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем отношении к ВАР и российским арбитрам.

— Как относитесь к огромному количеству пенальти в РПЛ, многие из которых были поставлены при помощи ВАР? В Европе видео тоже смотрят, но нет такого количества 11-метровых, как в России.

— Футбол — контактный спорт. И когда два игрока стоят в штрафной, придерживают друг друга, то для меня нет повода ставить пенальти. Но ВАР смотрят этот момент двадцать секунд и, в отличие от главного судьи, могут разглядеть какое-то нарушение.

Например, второй пенальти в игре с «Факелом»: Флорентин заходил в штрафную, хорошо поставил корпус, его сбили с ног. Да, это стопроцентный пенальти. Но когда мяч случайно попадает в руку при прыжке, когда происходит естественное движение руки, я бы пенальти не ставил.

Я не против ВАР — только за! Эта система все равно очень многое открывает, сильно помогает. Но когда ставят пенальти за небольшой, очень спорный контакт мяча рукой или за естественную борьбу корпусом в штрафной, мне это не нравится. Плюс не нравится, что тратится много времени на просмотр каждого чуть спорного момента, приходится делать паузы для видеопросмотра.

— У вас в России есть самый любимый и нелюбимый судья?

— Нет, уважительно отношусь к каждому. Понятно, если в игре происходит неоднозначный момент, на эмоциях, бывает, кричу, высказываю недовольство. Но после игры все происходит только на взаимном уважении, вне зависимости от результата. Никогда не держу зла на рефери, все понимаю, после игры всегда говорю: «Спасибо, парни, за игру».