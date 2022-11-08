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Сегодня, 19:30

Главный тренер «Оренбурга» объяснил, почему не уехал из России после 24 февраля

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка заявил, что он не покинул российский клуб после 24 февраля, так как не смешивает спорт и политику.

— В Чехии на вас сильно давят из-за того, что вы продолжили работать в России и не вернулись домой после 24 февраля?

— Никто не звонил, не писал из Чехии. Я в России уже два года. Тренирую здесь, потому что футбол — моя работа и моя страсть. Я интересуюсь только спортом и не смешиваю его с политикой.

— Но вы же понимаете, что в ближайшие годы можете не получить работу в Европе?

— Да. Такие примеры есть. Но «Оренбург» в меня поверил, дал мне шанс пробиться с командой в РПЛ. Даже когда нас не пустили в элитный дивизион, я не сбежал. Почувствовал, что тут есть единомышленники, что я здесь нужен. Это ценно.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. После 16 туров сезона-2022/23 в РПЛ команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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