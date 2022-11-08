Главный тренер «Оренбурга» объяснил, почему не уехал из России после 24 февраля

Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка заявил, что он не покинул российский клуб после 24 февраля, так как не смешивает спорт и политику.

— В Чехии на вас сильно давят из-за того, что вы продолжили работать в России и не вернулись домой после 24 февраля?

— Никто не звонил, не писал из Чехии. Я в России уже два года. Тренирую здесь, потому что футбол — моя работа и моя страсть. Я интересуюсь только спортом и не смешиваю его с политикой.

— Но вы же понимаете, что в ближайшие годы можете не получить работу в Европе?

— Да. Такие примеры есть. Но «Оренбург» в меня поверил, дал мне шанс пробиться с командой в РПЛ. Даже когда нас не пустили в элитный дивизион, я не сбежал. Почувствовал, что тут есть единомышленники, что я здесь нужен. Это ценно.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. После 16 туров сезона-2022/23 в РПЛ команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками.