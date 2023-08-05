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Сегодня, 21:27

Ярошик — об удалении Мансильи: «Это был большой удар»

Мария Гусева
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Урала» (0:2).

«Тяжело найти слова. Вторая игра дома и второе удаление, — сказал Ярошик на пресс-конференции. — Сегодня Мансилья, конечно, не хотел так сыграть. Мы очень легко пропустили первый гол. Потом ребята старались, бились. Во втором тайме очень хорошо играли, хоть и вдесятером. Жалко, что мы не забили гол, у нас были моменты. Тогда была бы очень интересная концовка. Мы всегда боремся до конца. Удаление Мансильи — это большой удар. Мы вышли и хорошо играли. Такое удаление повлияло бы на любую команду. Все игроки выдали свой максимум. Жаль, что не забили гол».

«Урал» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ — 7 очков. «Оренбург» располагается на 12-й строчке — 1 очко.

В следующем туре «Урал» примет «Спартак» 11 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Краснодаром» на день позже.

Источник: https://t.me/fcorenburg/3190
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
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