Шпилевский — о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможной отставке. «Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть. Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит», — сказал Шпилевский «СЭ». Также главный тренер нижегородцев прокомментировал информацию о том, что клуб не увольняет его из-за высокой неустойки. «Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в «Пари НН», если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. Это тоже надо понимать. Тут можно меня понять, как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени», — добавил Шпилевский. «Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.

