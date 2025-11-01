Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможной отставке.
«Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть. Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит», — сказал Шпилевский «СЭ».
Также главный тренер нижегородцев прокомментировал информацию о том, что клуб не увольняет его из-за высокой неустойки.
«Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в «Пари НН», если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. Это тоже надо понимать. Тут можно меня понять, как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени», — добавил Шпилевский.
«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.
Denizzz77
моуриньо с гвардиолами вряд ли, а юраны с шалимовыми уже в ней стоят
02.11.2025
Пан Юзеф
Оу! Ну... Поверьте, ваша чешская кухня свежее.
01.11.2025
Главврач Маргулис/
Это замечательно. Я вот больше с кухней Чехии.
01.11.2025
Griban
ты чьих будешь, смерд?
01.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Шпилевский — о слухах про отставку: «........ Развитие требует времени» Я бы Станка ещё на один год в Спартаке переподписал!
01.11.2025
алекс
Правильно вы обычное чудо- только на клаве стучать; Боселли с динамовцем Бителло путаете,если не знаете толком ху из ху,любой спорт чат вам в помощь.
01.11.2025
алекс
А Кр.СОВЕТОВ Чертаново не раздербандели? ,даже тренера увели,потом Москва игроками помогает,а аренду отдает или неликвид вроде Рассказова,Бабкина,Евгеньева и т.п.,своих в составе почти нет,только Владимир Игнатенко+неадекват губернатор с бредовыми идеями,миллиард долга висит.
01.11.2025
алекс
Приукрашиваете про Кр.Советов,приходили в начале сезона -10,а 2-е последние игры(дома) по 6 тысяч,да у Сочи поменьше,но вы соврали -6 тысяч приходит.
01.11.2025
Пан Юзеф
Я знаком с кухней НН, пан Маргулис.
01.11.2025
Evgen k
Ну уволят Шпилевского? и что? ничего этого не изменит..а где то в Турции оживился Сергей Юран..
01.11.2025
Boris Zhukov
Такое ощущение, что Пари НН поставил цель вылететь в этом сезоне без стыков.
01.11.2025
Alexey Mozolyov
Достойно-это значит не уступал лидеру.Будь поудачливие Бителло всё могло качнуться в другую сторону.Знатоком ,в отличие,..себя не считаю. А что ЦСКА "с трудом играющее"-его проблемы.
01.11.2025
gan75
Не, труп не реанимировать. И не надо этого делать...
01.11.2025
blue-white!
Их раздербанивают каждый год, каждый сезон они играют практически с листа. К тому же Осинькина в крыльях больше нет, а он умел развивать игроков, в отличии от Адиева...
01.11.2025
AlexCS4
Сейчас состав у них слабее.
01.11.2025
AlexCS4
Если не вмешается главный спонсор чемпионата.
01.11.2025
blue-white!
Они там не так давно уже были, поднял их оттуда как раз Осинькин...
01.11.2025
AlexCS4
Шпилевский ставит игру в атаку НН. Выглядит красиво, но не эффективно. Просто он не понимает, что надо исходить из возможностей команды для достижения результата. Фантазер.
01.11.2025
AZ
.Гонщик Ф1 может, конечно, попытаться "делать то, что он хочет и умеет" на дряхлой машине, вот только машина при этом быстро развалится. Странно как-то. Но вопросов больше к руководству. Возможно, они дадут время поставить игру в первой лиге, и вернуться более крепкими
01.11.2025
AlexCS4
Игрой своей не угодили. Сливами очевидными. Команде надо проветриться. Годик хотя бы. С другой стороны, не факт, что оказавшись в пердиве они смогут снова подняться. Поэтому минусы от самарских болельщиков я понимаю. Боятся.
01.11.2025
Кариока_двойка.
Пока он разовьется, чемпионат закончится. Пусть идет в фнл развивается. Сразу было видно, что он не тянет пл.
01.11.2025
руслан магомедов
знаток в чем НН выглядел достойно. Это игра ЦСКА с трудом играющего , даже с НН и так в каждом матче.
01.11.2025
andy1962
Не понятно, как вообще этот Шпилевский попал в наш чемпионат и в Пари НН в частности. Беспросветное положение команды и чем скорее уберут Шпилевского, тем лучше.
01.11.2025
руслан магомедов
собрат витька-гандилы вообще не тренер.
01.11.2025
руслан магомедов
шпилевский "я делаю что хочу....." Что ты хочешь и делаешь видно по игре, ты собрат витька - гандилы , оно тоже делало , что хотело, результат Уфа и Урал вылетели. Так же и НН вылетит. Ехай домой.
01.11.2025
blue-white!
Не смотрел. Можно выглядеть достойно и вылететь в пердив. И кто эту "достойную" игру потом вспомнит?!
01.11.2025
bm
Шпилевский — о слухах про отставку: «........ Развитие требует времени» Это он про свое развитие и свои опыты?
01.11.2025
gan75
"Я строю Мерседес из комплектующих для Лады и мне пофиг, как оно получится"...
01.11.2025
gan75
Да, красиво бегали...
01.11.2025
gan75
Вот что значит немецкая тренерская школа. В самопиаре превзошёл всех тренеров РПЛ. В результатах правда первый с конца. Но молодец, Пари НН должен прямо пройти в лучшую лигу, никаких стыков...
01.11.2025
winvem
Я бы оставил. Интересно. У балтики они должны были выигрывать Смотрелись лучше
01.11.2025
bvp
Мелику ибн Гусейнову надо сказать спасибо.
01.11.2025
Alexey Mozolyov
Вы смотрели игру ЦСКА -Пари? ,что скажете? На мой взгляд НН очень достойно выглядел.Так что...
01.11.2025
mikeV
Ну так и НН не Барселона - понятия о "большом" тоже разные
01.11.2025
mikeV
в лучшей лиге мира продолжится...
01.11.2025
mikeV
Барулев, а с чего ты взял, что за результаты матчей в РПЛ начисляются какие-то "баллы"??? Что за мода в "авторитетном и профессиональном о спорте" СЭ пошла? Найдёшь в регламенте РПЛ хоть одно слово "балл"? Таким писакам пора по электронному баллу давать, за каждый упомянутый балл вместо очка.
01.11.2025
Артемон Доберманов
Есть такие коучи...как будто в FIFA играют...странно все это выглядит
01.11.2025
mikeV
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
01.11.2025
echo2011
В атаку-это как? Разве они проигрывают со счётом 5:3?
01.11.2025
blue-white!
Крылья чем не угодили?! В Самаре любят футбол и народ ходит, минимум 10-ка всегда присутствет на стадионе, в отличии от Сочи и НН, где 5-ка еле набирается и то за счет приезда гостей...
01.11.2025
AlexCS4
Согласен. Еще бы и Крылья туда.
01.11.2025
blue-white!
Вместе с Сочи их в пердив, а Осинькин найдет себе клуб получше...
01.11.2025
AlexCS4
Пердив команда заслужила еще в прошлом сезоне. Сейчас это просто отсрочка приговора.
01.11.2025
blue-white!
Я про Шпилевского, хотя больше подошло бы "Что хочу, то и ворочу"...
01.11.2025
vvi432
Пока в советниках будет Романцев, вы будете в заднице.
01.11.2025
Главврач Маргулис/
Это плохо. Надо бы знать, кого хочешь))
01.11.2025
blue-white!
Чужая душа потёмки...
01.11.2025
Главврач Маргулис/
Может это и есть цель руководства клуба (не Шпилевского)
01.11.2025
blue-white!
Кого хочу не знаю, кого знаю не хочу...
01.11.2025
blue-white!
Ну если только в качестве эксперимента, но с пониманием того, что на 95% это не сработает и клуб вылетит в пердив...
01.11.2025
Главврач Маргулис/
Ты знаком с человеком, чтобы делать выводы? Может знаешь "кухню" Пари НН?
01.11.2025
blue-white!
Надо строить команду исходя из состава, а не пытаться сделать Барселону из "регбистов", ибо ничего путного из этого точно не выйдет...
01.11.2025
Главврач Маргулис/
Допустим, уволят. Что, моуриньи с гвардиолами в очередь выстроятся на освободившееся хлебное и престижное место?
01.11.2025
blue-white!
Ага, как раз успеют транзитом через пердив во вторую лигу опуститься, вот там Шпилевский всем покажет...
01.11.2025
blue-white!
Ещё один "развиватель". Ну в ФНЛ наверно разовьёшь, если раньше не выпрут...
01.11.2025
AlexCS4
Оставить Алексея! Пусть работает. Очень интересная идея: играть со слабым составом в атаку. Надо посмотреть, проанализировать, изучить. Эксперимент должен продолжаться.
01.11.2025
Топотун
Скоро в перде будешь делать !
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
"Каждое развитие требует времени" ... Футболисты у меня - еще даже не студенты. Растем, развиваемся. Года три обещанного подождите...
01.11.2025
Бергкамп 10
Юран или Игнашевич в декабре сменят его
01.11.2025
rrm1981
Если честно, мне не очень понятно, как таким дебилоидам вообще выдают лицензию. Гнать ссаными тряпками.
01.11.2025
Denizzz77
гришин недотренер и гасилин недофутболист,которые сидят на матч тв и говорят про большую неустойку, какая большая неустойка? он моуриньо? гвардиола? приехал никому не нужный тренер с кипра . а этот тоже набивает себе цену: я приехал из европы у меня были предложения. какие у тебя были предложения? из Сгомони даМозыря? А результат в таблице. чем быстрее уволят , тем лучше для нижнег будет, пока еще есть время все исправить
01.11.2025
regiment
Моё царство, что хочу, то и ворочу, то есть делаю
01.11.2025