1 ноября, 09:00

Шпилевский — о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Шпилевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможной отставке.

«Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть. Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит», — сказал Шпилевский «СЭ».

Также главный тренер нижегородцев прокомментировал информацию о том, что клуб не увольняет его из-за высокой неустойки.

«Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в «Пари НН», если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. Это тоже надо понимать. Тут можно меня понять, как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени», — добавил Шпилевский.

«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.

64

  • Denizzz77

    моуриньо с гвардиолами вряд ли, а юраны с шалимовыми уже в ней стоят

    02.11.2025

  • Пан Юзеф

    Оу! Ну... Поверьте, ваша чешская кухня свежее.

    01.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    Это замечательно. Я вот больше с кухней Чехии.

    01.11.2025

  • Griban

    ты чьих будешь, смерд?

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Шпилевский — о слухах про отставку: «........ Развитие требует времени» Я бы Станка ещё на один год в Спартаке переподписал!

    01.11.2025

  • алекс

    Правильно вы обычное чудо- только на клаве стучать; Боселли с динамовцем Бителло путаете,если не знаете толком ху из ху,любой спорт чат вам в помощь.

    01.11.2025

  • алекс

    А Кр.СОВЕТОВ Чертаново не раздербандели? ,даже тренера увели,потом Москва игроками помогает,а аренду отдает или неликвид вроде Рассказова,Бабкина,Евгеньева и т.п.,своих в составе почти нет,только Владимир Игнатенко+неадекват губернатор с бредовыми идеями,миллиард долга висит.

    01.11.2025

  • алекс

    Приукрашиваете про Кр.Советов,приходили в начале сезона -10,а 2-е последние игры(дома) по 6 тысяч,да у Сочи поменьше,но вы соврали -6 тысяч приходит.

    01.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я знаком с кухней НН, пан Маргулис.

    01.11.2025

  • Evgen k

    Ну уволят Шпилевского? и что? ничего этого не изменит..а где то в Турции оживился Сергей Юран..

    01.11.2025

  • Boris Zhukov

    Такое ощущение, что Пари НН поставил цель вылететь в этом сезоне без стыков.

    01.11.2025

  • Alexey Mozolyov

    Достойно-это значит не уступал лидеру.Будь поудачливие Бителло всё могло качнуться в другую сторону.Знатоком ,в отличие,..себя не считаю. А что ЦСКА "с трудом играющее"-его проблемы.

    01.11.2025

  • gan75

    Не, труп не реанимировать. И не надо этого делать...

    01.11.2025

  • blue-white!

    Их раздербанивают каждый год, каждый сезон они играют практически с листа. К тому же Осинькина в крыльях больше нет, а он умел развивать игроков, в отличии от Адиева...

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Сейчас состав у них слабее.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Если не вмешается главный спонсор чемпионата.

    01.11.2025

  • blue-white!

    Они там не так давно уже были, поднял их оттуда как раз Осинькин...

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Шпилевский ставит игру в атаку НН. Выглядит красиво, но не эффективно. Просто он не понимает, что надо исходить из возможностей команды для достижения результата. Фантазер.

    01.11.2025

  • AZ

    .Гонщик Ф1 может, конечно, попытаться "делать то, что он хочет и умеет" на дряхлой машине, вот только машина при этом быстро развалится. Странно как-то. Но вопросов больше к руководству. Возможно, они дадут время поставить игру в первой лиге, и вернуться более крепкими

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Игрой своей не угодили. Сливами очевидными. Команде надо проветриться. Годик хотя бы. С другой стороны, не факт, что оказавшись в пердиве они смогут снова подняться. Поэтому минусы от самарских болельщиков я понимаю. Боятся.

    01.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Пока он разовьется, чемпионат закончится. Пусть идет в фнл развивается. Сразу было видно, что он не тянет пл.

    01.11.2025

  • руслан магомедов

    знаток в чем НН выглядел достойно. Это игра ЦСКА с трудом играющего , даже с НН и так в каждом матче.

    01.11.2025

  • andy1962

    Не понятно, как вообще этот Шпилевский попал в наш чемпионат и в Пари НН в частности. Беспросветное положение команды и чем скорее уберут Шпилевского, тем лучше.

    01.11.2025

  • руслан магомедов

    собрат витька-гандилы вообще не тренер.

    01.11.2025

  • руслан магомедов

    шпилевский "я делаю что хочу....." Что ты хочешь и делаешь видно по игре, ты собрат витька - гандилы , оно тоже делало , что хотело, результат Уфа и Урал вылетели. Так же и НН вылетит. Ехай домой.

    01.11.2025

  • blue-white!

    Не смотрел. Можно выглядеть достойно и вылететь в пердив. И кто эту "достойную" игру потом вспомнит?!

    01.11.2025

  • bm

    Шпилевский — о слухах про отставку: «........ Развитие требует времени» Это он про свое развитие и свои опыты?

    01.11.2025

  • gan75

    "Я строю Мерседес из комплектующих для Лады и мне пофиг, как оно получится"...

    01.11.2025

  • gan75

    Да, красиво бегали...

    01.11.2025

  • gan75

    Вот что значит немецкая тренерская школа. В самопиаре превзошёл всех тренеров РПЛ. В результатах правда первый с конца. Но молодец, Пари НН должен прямо пройти в лучшую лигу, никаких стыков...

    01.11.2025

  • winvem

    Я бы оставил. Интересно. У балтики они должны были выигрывать Смотрелись лучше

    01.11.2025

  • bvp

    Мелику ибн Гусейнову надо сказать спасибо.

    01.11.2025

  • Alexey Mozolyov

    Вы смотрели игру ЦСКА -Пари? ,что скажете? На мой взгляд НН очень достойно выглядел.Так что...

    01.11.2025

  • mikeV

    Ну так и НН не Барселона - понятия о "большом" тоже разные

    01.11.2025

  • mikeV

    в лучшей лиге мира продолжится...

    01.11.2025

  • mikeV

    Барулев, а с чего ты взял, что за результаты матчей в РПЛ начисляются какие-то "баллы"??? Что за мода в "авторитетном и профессиональном о спорте" СЭ пошла? Найдёшь в регламенте РПЛ хоть одно слово "балл"? Таким писакам пора по электронному баллу давать, за каждый упомянутый балл вместо очка.

    01.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Есть такие коучи...как будто в FIFA играют...странно все это выглядит

    01.11.2025

  • mikeV

    Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...

    01.11.2025

  • echo2011

    В атаку-это как? Разве они проигрывают со счётом 5:3?

    01.11.2025

  • blue-white!

    Крылья чем не угодили?! В Самаре любят футбол и народ ходит, минимум 10-ка всегда присутствет на стадионе, в отличии от Сочи и НН, где 5-ка еле набирается и то за счет приезда гостей...

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Согласен. Еще бы и Крылья туда.

    01.11.2025

  • blue-white!

    Вместе с Сочи их в пердив, а Осинькин найдет себе клуб получше...

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Пердив команда заслужила еще в прошлом сезоне. Сейчас это просто отсрочка приговора.

    01.11.2025

  • blue-white!

    Я про Шпилевского, хотя больше подошло бы "Что хочу, то и ворочу"...

    01.11.2025

  • vvi432

    Пока в советниках будет Романцев, вы будете в заднице.

    01.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    Это плохо. Надо бы знать, кого хочешь))

    01.11.2025

  • blue-white!

    Чужая душа потёмки...

    01.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    Может это и есть цель руководства клуба (не Шпилевского)

    01.11.2025

  • blue-white!

    Кого хочу не знаю, кого знаю не хочу...

    01.11.2025

  • blue-white!

    Ну если только в качестве эксперимента, но с пониманием того, что на 95% это не сработает и клуб вылетит в пердив...

    01.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    Ты знаком с человеком, чтобы делать выводы? Может знаешь "кухню" Пари НН?

    01.11.2025

  • blue-white!

    Надо строить команду исходя из состава, а не пытаться сделать Барселону из "регбистов", ибо ничего путного из этого точно не выйдет...

    01.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    Допустим, уволят. Что, моуриньи с гвардиолами в очередь выстроятся на освободившееся хлебное и престижное место?

    01.11.2025

  • blue-white!

    Ага, как раз успеют транзитом через пердив во вторую лигу опуститься, вот там Шпилевский всем покажет...

    01.11.2025

  • blue-white!

    Ещё один "развиватель". Ну в ФНЛ наверно разовьёшь, если раньше не выпрут...

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Оставить Алексея! Пусть работает. Очень интересная идея: играть со слабым составом в атаку. Надо посмотреть, проанализировать, изучить. Эксперимент должен продолжаться.

    01.11.2025

  • Топотун

    Скоро в перде будешь делать !

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Каждое развитие требует времени" ... Футболисты у меня - еще даже не студенты. Растем, развиваемся. Года три обещанного подождите...

    01.11.2025

  • Бергкамп 10

    Юран или Игнашевич в декабре сменят его

    01.11.2025

  • rrm1981

    Если честно, мне не очень понятно, как таким дебилоидам вообще выдают лицензию. Гнать ссаными тряпками.

    01.11.2025

  • Denizzz77

    гришин недотренер и гасилин недофутболист,которые сидят на матч тв и говорят про большую неустойку, какая большая неустойка? он моуриньо? гвардиола? приехал никому не нужный тренер с кипра . а этот тоже набивает себе цену: я приехал из европы у меня были предложения. какие у тебя были предложения? из Сгомони даМозыря? А результат в таблице. чем быстрее уволят , тем лучше для нижнег будет, пока еще есть время все исправить

    01.11.2025

  • regiment

    Моё царство, что хочу, то и ворочу, то есть делаю

    01.11.2025

    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    Алексей Шпилевский
