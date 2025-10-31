Шпилевский о критике со стороны Быстрова: «Пусть он потренирует сперва там, где я тренировал»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на критику со стороны двукратного чемпиона России в составе «Зенита» Владимира Быстрова. «Я не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьется тех результатов, тогда потом будем сравнивать. Я вообще не сторонник чего-то слушать. Я прислушиваюсь к звездным тренерам, которые чего-то добились», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт». В пятницу, 31 октября, «Пари НН» на выезде уступил ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Нижегородцы с 7 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. 37-летний Шпилевский возглавляет «Пари НН» с лета 2025 года. Ранее он тренировал «Арис», «Эрцгебирге», «Кайрат», «Динамо-Брест», а также работал в молодежных командах «Лейпцига», «Штутгарта» и «Зонненхофа». Россиянин приводил к чемпионству «Кайрат» и «Арис».

"Сын белорусского футбольного агента, в своё время считался перспективным опорным полузащитником: играл в юношеских командах «Штутгарта» (2004—2006), а в 2005 году в составе сборной Беларуси U-17 квалифицировался в финальную часть чемпионата Европы, но незадолго до старта турнира в Италии серьёзно травмировал спину, из-за чего в 2006 году завершил карьеру футболиста."

