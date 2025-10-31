Видео
31 октября, 22:35

Шпилевский о критике со стороны Быстрова: «Пусть он потренирует сперва там, где я тренировал»

Алина Савинова
Алексей Шпилевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на критику со стороны двукратного чемпиона России в составе «Зенита» Владимира Быстрова.

«Я не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьется тех результатов, тогда потом будем сравнивать. Я вообще не сторонник чего-то слушать. Я прислушиваюсь к звездным тренерам, которые чего-то добились», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В пятницу, 31 октября, «Пари НН» на выезде уступил ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Нижегородцы с 7 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

37-летний Шпилевский возглавляет «Пари НН» с лета 2025 года. Ранее он тренировал «Арис», «Эрцгебирге», «Кайрат», «Динамо-Брест», а также работал в молодежных командах «Лейпцига», «Штутгарта» и «Зонненхофа». Россиянин приводил к чемпионству «Кайрат» и «Арис».

Источник: РБ Спорт
19

  • AZ

    Ну да, куда уж нам до великих экспертов футбола))). Очень красивый футбол он ставит, меньше на один мяч забила только Махачкала, больше пропустил только Сочи))). В чем красота -то, бегают красиво?)))

    01.11.2025

  • Serge Pol

    Он ставит нормальный футбол команде,а не вечный автобус.А на это необходимо время.Не понимаешь нихрена в футболе молчи,сойдёшь за умного.А так,дурак дураком.

    01.11.2025

  • gan75

    Тут не если, а когда. Обязательно вылетит...

    01.11.2025

  • gan75

    Из Динамо Брест выперли за полтора месяца. Из второй Бундеслиги за два с половиной... Вот на эти результаты надо было смотреть, особенно из чемпионата Беларуси, где играют в такой же футбол, как в РПЛ, только исполнители хуже. А то выбрали результаты нашпигованных по местным меркам чемпионов Кипра и Казахстана...

    01.11.2025

  • руслан магомедов

    собрат витька -гандилы, там где ты тренировал??? Тебя оттуда поперли и отсюда попрут . Ехай в брест и сиди на попе ровно. НН уже ты натренировал проходимец, как и витек-туебень Урал и Уфу.

    01.11.2025

  • Shaun Murphin

    Результаты НН конечно печальные. Но надо надо учесть , что первые "домашние" матчи команда проводила не в Нижнем. .И выбор "домашних" стадионов был часто довольно странным. Привет начальству , которое затеяло ремонт домашнего стадика в не самый подходящий момент. Оценивать уровень Шпилевского надо по результатам сезона. Вылетит в ФНЛ - это одно , сохранит прописку в ПЛ , будут другие комменты.

    01.11.2025

  • lvb

    Вот точно так же главным тренерам клубов РПЛ можно отвечать Мостовому и Канчельскису). Канчела хоть где-то отметился, а вот парочка Быстров-Мостовой вообще рот не должна открывать)

    01.11.2025

  • Олег Каноков

    "Сын белорусского футбольного агента, в своё время считался перспективным опорным полузащитником: играл в юношеских командах «Штутгарта» (2004—2006), а в 2005 году в составе сборной Беларуси U-17 квалифицировался в финальную часть чемпионата Европы, но незадолго до старта турнира в Италии серьёзно травмировал спину, из-за чего в 2006 году завершил карьеру футболиста."

    01.11.2025

  • Адекват

    Он же болгарин)

    01.11.2025

  • m_16

    Где играл Шпилевский?

    01.11.2025

  • J. P.

    Россиянин приводил к чемпионству «Кайрат» и «Арис». ========== Какой он россиянин, чувырлы? Парень из Белоруссии. Такие вещи надо знать!

    01.11.2025

  • DemolisherAjax

    Савинова объясни пожалуйста,а когда это Шпилевский россиянином то стал ? :)

    01.11.2025

  • AZ

    Интересно, а какое значение имеет, где он там тренировал, если здесь и сейчас он приемлемого результата добиться не может?

    01.11.2025

  • Вездесущий

    а хто из них нефутбольный? хачик ты лох!

    31.10.2025

  • Вездесущий

    шпендревки правду гаварит, быстров, как в хрюндельклуб падался, стал ссукой! быстров соси у своей пороси!

    31.10.2025

  • DamnedAspid

    По сусалам Володьке, пусть поменьше 3.14здит))

    31.10.2025

  • Андрей Гридасов

    А зачем сделали Шпилевского из белоруса россиянином?

    31.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Ответил неплохо

    31.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Нефутбольные люди супротив футбольных! Запускайте Мостового ))

    31.10.2025

    Владимир Быстров
    Футбол
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    Алексей Шпилевский
