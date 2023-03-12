Тренер «Пари НН» Горлов: «Кто играл в старте сегодня, не смогут выйти на кубковый матч с «Ростовом»

Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов высказался о том, что команде на следующей неделе предстоит снова сыграть с «Ростовом».

12 марта в матче 19-го тура РПЛ ростовчане обыграли нижегородцев со счетом 2:1.

— В четверг у вас снова матч с «Ростовом», в ФОНБЕТ Кубке России. Будет другая игра с вашей стороны?

— Такой момент: игра назначена на 16 марта, а 19-го у нас очень важный матч с «Торпедо». Кто играл в стартовом составе, не смогут выйти — наверное, пока наши футболисты не привыкли, не адаптированы к этому. Ротация у нас очевидно будет.

— То есть вы готовы пожертвовать Кубком ради игры с «Торпедо»?

— Я так не сказал. Но мы исходим из того состояния, которое есть — кто-то травмы получил, кто-то заболел. Очень много у нас больных. Сегодня играли не в лучшем состоянии. Вирус накрыл нашу команду. Так что через пару дней подумаем об этом.

Матч 1/4 финала Пути регионов «Пари НН» — «Ростов» состоится 16 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.