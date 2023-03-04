Тренер «Пари НН» Горлов о поражении от «Зенита»: «У нас не получилось никакой игры в атаке. Мы смотрелись робко»

Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче 18-го тура РПЛ.

— У нас не получилась никакая игра в атаке — ни контригра, ни позиционная, — сказал Горлов на пресс-конференции. — Мы очень робко смотрелись в этой фазе и упростили игру «Зениту».

— Как вам арендованные у «Зенита» футболисты?

— Очевидно, что они прогрессируют и помогают нам. Мы довольны их работой, прогрессом. Я считаю, что они растут в нашем клубе.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Ростова».