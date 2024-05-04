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Сегодня, 15:43

Главный тренер «Пари НН» Илич: «Ивич многое рассказал мне про команду и город»

Экс-тренер «Краснодара» Ивич многое рассказал Иличу о Нижнем Новгороде
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал об общении с бывшим тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем перед назначением в нижегородский клуб.

— На пресс-конференции вы упомянули о Владимире Ивиче — советовались с ним, когда получили предложение из РПЛ?

— Да, мы хорошо общаемся. Конечно, я сообщил ему про предложение от «Пари НН». Он многое рассказал мне про команду, город, да и в целом про работу в России. Объяснил, что «Пари НН» — хороший клуб, что здесь есть прекрасная база, а также упомянул, что Нижний Новгород находится недалеко от Москвы. Ивич отметил, что в РПЛ игра с любым соперником — тяжелая. Остальную часть нашего общения я составлю в тайне.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место. В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»
Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Владимир Ивич
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