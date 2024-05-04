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Сегодня, 16:05

Главный тренер «Пари НН» Илич: «Мостовой — величайший российский игрок»

Илич назвал Мостового величайшим российским футболистом
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Саша Илич.
Фото Соцсети
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем одноклубнике по испанской «Сельте» Александре Мостовом.

— Кого из российских специалистов вы знаете? С кем знакомы?

— В первую очередь, Карпина. Все-таки он тренирует не только «Ростов», но и сборную России. Его точно хорошо знают за пределами вашей страны. Кстати, знаю и Юрана по его футбольным заслугам. Хороших иностранных тренеров в России тоже поработало много.

— А если говорить про российских футболистов, какая фамилия сразу всплывает?

— Мостовой! Мы играли вместе в «Сельте». Думаю, он — величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со «Спартаком». Помню Березуцких и Акинфеева. Все они — очень сильные игроки.

— За кем из сербских игроков в России следили?

— Их здесь достаточно много: я играл в «Партизане» со Зделаром против Бабича и Гайича. Знаю многих футболистов казанского «Рубина». И я еще точно кого-то забыл...

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Александр Мостовой
Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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