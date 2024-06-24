Илич — об уходе Кучаева: «Финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал причинах ухода полузащитника Константина Кучаева в «Ростов».

— Вы рассчитывали на то, что останется Кучаев?

— Он отличный парень и игрок. Конечно, хотелось, чтобы он остался. Но финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб. Он хороший игрок, который проделал отличную работу. Думаю, если бы он остался, он бы играл еще лучше. Но все в порядке. Это его решение.

Полузащитник Константин Кучаев стал игроком «Ростова» на правах свободного агента. С 2015 года Кучаев играл в системе ЦСКА.

С 2024 года хавбек покинул ЦСКА и подписал контракт с «Пари НН», в составе которого отыграл 11 матчей и сделал 1 результативную передачу.